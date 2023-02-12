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Жена Костомарова устраивает скандалы в больнице

Жена Костомарова устраивает скандалы в больнице

На днях Роман Костомаров отметил своё 46-летие, правда, не так, как планировал. Известно, что знаменитый фигурист перенёс операцию по удалению стопы, но врачи не исключают проведение хирургического вмешательства в будущем.

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