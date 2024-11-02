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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при обрушении в Нови-Саде

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при обрушении в Нови-Саде

REUTERS/Serbian Interior Ministry/Handout via REUTERS Российский лидер Владимир Путин направил сербскому президенту Александару Вучичу телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей при обрушении на ж/д вокзале в Нови-Саде.

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