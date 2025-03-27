Дюков: будем кулуарно добиваться возвращения российских команд на конгрессе УЕФА

Фото: kremlin.ru Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что российская делегация отправится на конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для того, чтобы в кулуарах вести разговоры о возвращении российских клубов и сборных на международные турниры.