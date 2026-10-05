Два Intel Xeon, 32 слота RDIMM, 8 слотов PCIe 5.0 и четыре БП по 2700 Вт. Представлен монструозный 6U-сервер Inno3D

AGS-6220V2 рассчитан на ИИ и высокопроизводительные вычисления, поддерживает профессиональные GPU Nvidia Inno3D представила стоечный сервер AGS-6220V2 высотой 6U, рассчитанный на тяжелые вычислительные задачи и установку профессиональных графических ускорителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым