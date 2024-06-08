Константинов: в Крыму национализируют имущество еще 110 лиц за поддержку ВСУ

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в субботу, 8 июня, сообщил что крымскими властями планируется пополнить перечень национализированного имущества новыми объектами, поддерживающим киевский режим и спонсирующим армию Украины 110 лицам.
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