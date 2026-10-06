Роналду об отъезде из сборной: «Прошу прощения у португальцев. У наказания не должно быть смягчающих обстоятельств. После него я буду готов играть и побеждать за национальную команду»

Криштиану Роналду извинился перед португальцами за досрочный отъезд из сборной. Напомним, 41-летний футболист покинул расположение сборной Португалии после того, как главный тренер Жорже Жезуш решил не выпускать его в матче Лиги наций с Норвегией, прошедшем 27 сентября.