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Новый электрический кроссовер Evolute i-Sky: цена и старт производства в России

Новый Evolute i-Sky (в Китае это электрифицированный Dongfeng Mage) — один из самых крупных кроссоверов в своем сегменте.

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