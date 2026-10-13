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Царьград

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Село Курумоч получило 15 млн рублей за проект «В единстве сила»

Село Курумоч получило 15 млн рублей за проект «В единстве сила»

Сельское поселение Курумоч Волжского района заняло второе место во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации за укрепление межнационального мира и согласия, представив проект «В единстве сила».

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