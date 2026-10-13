Село Курумоч получило 15 млн рублей за проект «В единстве сила»

Сельское поселение Курумоч Волжского района заняло второе место во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации за укрепление межнационального мира и согласия, представив проект «В единстве сила».
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