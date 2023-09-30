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СК РФ: глава администрации Печорского района задержан по подозрению в коррупции

СК РФ: глава администрации Печорского района задержан по подозрению в коррупции

Следственное управление СК РФ по Республике Коми подтвердило информацию о задержании руководителя администрации муниципального района "Печора" Валерия Серова по подозрению в совершении коррупционного преступления.

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