СК РФ: глава администрации Печорского района задержан по подозрению в коррупции

Следственное управление СК РФ по Республике Коми подтвердило информацию о задержании руководителя администрации муниципального района "Печора" Валерия Серова по подозрению в совершении коррупционного преступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии