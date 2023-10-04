На PS5 появилась возможность сыграть в Red Dead Redemption при 60 кадрах/с — фанаты в вос...

На PS5 появилась возможность сыграть в Red Dead Redemption при 60 кадрах/с — фанаты в восторге и требуют справедливости для RDR 2Одной из главных претензий к вышедшему в августе на PlayStation перевыпуску оригинальной Red Dead Redemption было отсутствие поддержки 60 кадров/с.