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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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На PS5 появилась возможность сыграть в Red Dead Redemption при 60 кадрах/с — фанаты в вос...

На PS5 появилась возможность сыграть в Red Dead Redemption при 60 кадрах/с — фанаты в вос...

На PS5 появилась возможность сыграть в Red Dead Redemption при 60 кадрах/с — фанаты в восторге и требуют справедливости для RDR 2Одной из главных претензий к вышедшему в августе на PlayStation перевыпуску оригинальной Red Dead Redemption было отсутствие поддержки 60 кадров/с.

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