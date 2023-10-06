Repubblica: Италия поставит Украине "символическое количество" ракет

Итальянские власти рассматривают возможность поставки Киеву "символического количества" ракет Storm Shadow, так как не желают "выделяться, как это сделали британцы, немцы и американцы", сообщила в пятницу, 6 октября, газета la Repubblica.
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