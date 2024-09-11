Собянин: 50 школ и 136 детсадов за 5 лет построили в Москве за счет инвесторов

Инвесторы построят и передадут городу 283 объекта инфраструктуры За последние пять лет в Москве было построено 136 детских садов и 50 школ благодаря усилиям инвесторов, как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
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