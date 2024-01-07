Экрем Имамоглу надеется вновь победить в Константинополе

КОНСТАНТИНОПОЛЬ (ИА Реалист). 52-летний мэр Константинополя* (после оккупации 1453 года турки именуют город Стамбулом) Экрем Имамоглу начал кампанию по переизбранию на предстоящих местных выборах, намеченных на 31 марта.
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