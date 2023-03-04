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Терзич о 2:1: «Мы увеличили отрыв от «Лейпцига» до 7 очков. Горжусь «Боруссией»

Терзич о 2:1: «Мы увеличили отрыв от «Лейпцига» до 7 очков. Горжусь «Боруссией»

Эдин Терзич оценил победу дортмундской «Боруссии» над «Лейпцигом» (2:1) в Бундеслиге. «Матч был абсолютно топовым.

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