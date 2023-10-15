С понедельника Россия ограничивает въезд в страну для украинцев

Россия вводит особый порядок въезда для граждан Украины Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия информирует, что в соответствии с пунктом 1 распоряжения правительства Российской Федерации № 2723-р, с понедельника 16 октября временно ограничен въезд в нашу страну граждан Украины, ….
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