С понедельника Россия ограничивает въезд в страну для украинцев

Россия вводит особый порядок въезда для граждан Украины Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия информирует, что в соответствии с пунктом 1 распоряжения правительства Российской Федерации № 2723-р, с понедельника 16 октября временно ограничен въезд в нашу страну граждан Украины, ….