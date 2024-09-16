Семья обвиняемого в теракте в "Крокусе" уехала из Иванова

Родные Мухаммадсобира Файзова* съехали из съемной квартиры в неизвестном направлении.Семья таджикского мигранта Мухаммадсобира Файзова*, который был задержан по обвинению в участии в теракте в "Крокусе", уехала из Иванова в неизвестном направлении.
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