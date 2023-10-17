В Северной Корее назвали репетицией войны ядерные учения НАТО

В Северной Корее сделали заявление о том, что ежегодно проводящиеся ядерные учения НАТО Steadfast Noon, в ходе которых проводится отработка сброса тактических ядерных бомб, представляют собой репетицию ядерной войны.
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