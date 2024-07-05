Житель Енисейска Красноярского края ожидает суда за хищение бюджетных средств, выделенных в рамках гранта на развитие бизнеса

Обвиняемый похитил 300 тысяч рублей. В сентябре 2022 года енисеец узнал, что городская администрация принимает на рассмотрение заявки для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, после чего у него возник преступный умысел на незаконное получение гранта.
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