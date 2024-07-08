Единственное природное озеро в Сицилии может исчезнуть из-за засухи

Единственное природное озеро Сицилии Пергуза может исчезнуть из-за засухи, пишет агентство Reuters.Отмечается, что это озеро долгое время служило важным местом передышки для птиц, мигрирующих между Африкой и Европой.
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