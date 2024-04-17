На Западе рассказали о защищающих «Искандеры» «Красухах»

Army Recognition: комплексы РЭБ «Красуха» защищают «Искандеры» от обнаружения Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-2» и «Красуха-4» способны защищать ракетные комплексы «Искандер» от обнаружения радарами.
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