Госдума займется финансовыми пирамидами

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который запрещает организациям, не поднадзорным Центробанку РФ и деятельность которых законодательно не регулируется, привлекать средства физических лиц в качестве инвестиций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии