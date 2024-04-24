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Добавьте этот овощ в салат и вы не узнаете себя в зеркале — рецепт настоящей витаминной бомбы

Добавьте этот овощ в салат и вы не узнаете себя в зеркале — рецепт настоящей витаминной бомбы

На полках в магазинах появляется все больше сезонных овощей — это ли не повод приготовить что-то новое? Более того, полезные продукты не обязательно будут стоить дорого, зато точно пойдут во благо здоровью и красоте.

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