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Царьград

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Рогов: потерявшие близких в селе Крынки прокляли Зеленского

Рогов: потерявшие близких в селе Крынки прокляли Зеленского

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов объявил, что село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области стало местом бесславия и проклятий для президента Украины Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Судьба его должна быть одна и без каких-либо вариантов....
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