Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов объявил, что село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области стало местом бесславия и проклятий для президента Украины Владимира Зеленского.
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