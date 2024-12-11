Врач Ирина Баранова рассказала, почему слабеет иммунитет

Поддержка иммунитета — это ежедневная работа над своим образом жизни.Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова в своём телеграм-канале объяснила основные причины ослабления иммунитета и дала рекомендации, как укрепить его без лекарств.