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Врач Ирина Баранова рассказала, почему слабеет иммунитет

Врач Ирина Баранова рассказала, почему слабеет иммунитет

Поддержка иммунитета — это ежедневная работа над своим образом жизни.Врач-терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова в своём телеграм-канале объяснила основные причины ослабления иммунитета и дала рекомендации, как укрепить его без лекарств.

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