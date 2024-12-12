Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на несовершеннолетних в Самарской области

4 ноября 2024 года в Ставропольском районе Самарской области трое подростков, действуя из хулиганских побуждений, нанесли знакомым сверстникам множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, причинив телесные повреждения различной степени тяжести.
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