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Противостояние Восток – Запад закончилось, его заменил конфликт Север – Юг

Противостояние Восток – Запад закончилось, его заменил конфликт Север – Юг

На фоне сложных миграционных процессов Европе нужно приготовиться к неизбежным потрясениям. Такого мнения придерживается немецкий политолог Александр Рар, который 5 ноября опубликовал свои умозаключения у себя в Telegram-канале.

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