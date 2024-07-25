Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Низвергнут патриархом: как митрополит Кирилл дожал-таки «духовного спецназовца» из Куюков

Низвергнут патриархом: как митрополит Кирилл дожал-таки «духовного спецназовца» из Куюков

Опальный Виталий Беляев, прославившийся гуманитарными поездками на СВО, больше не священник Раскольничество, наличие второй жены и непослушание — примерно так выглядит перечень «статей», в нарушении которых были обвинены сразу трое священников из Татарстана.

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