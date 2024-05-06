Я вот вроде как почти 20 лет замужем, а наивна до безобразия. Ни в чем мне не мерещится подвох, разврат и адюльтер.
Как Петя безнравственных женщин на чистую воду выводил
Комментарии
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Karmadon
Больше всех пекутся о "морали" те, кому с женщинами не светит ничего, кроме безотказной Дуняши Кулаковой.
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6 час.
Н
НС
Похоже авторка обижается, что её до сих пор никто не домогался и даже не пытался изнасиловать. Отсюда все эти её пошлейшие высеры с обвинением мужчин во всех смертных грехах. Успокою: ВСЕ описанные ею ситуации НЕ СУЩЕСТВУЮТ в реальной жизни, а являются лишь плодом её фантазий.
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46 мин.
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