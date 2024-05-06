Как Петя безнравственных женщин на чистую воду выводил

Больше всех пекутся о "морали" те, кому с женщинами не светит ничего, кроме безотказной Дуняши Кулаковой.

Н

НС

Похоже авторка обижается, что её до сих пор никто не домогался и даже не пытался изнасиловать. Отсюда все эти её пошлейшие высеры с обвинением мужчин во всех смертных грехах. Успокою: ВСЕ описанные ею ситуации НЕ СУЩЕСТВУЮТ в реальной жизни, а являются лишь плодом её фантазий.