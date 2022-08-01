Daily Storm

536 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Заявление о полной причастности Вашингтона к событиям на Украине практически из первых рук, при чем из рук тех с кем ...Замглавы военной ...
  • Di
    Сучность хохла, все до себе.Пусть отдают долг...
  • Катя Иванова
    Ну хохлы в своём репертуаре, наглые и жадныеПусть отдают долг...

В Багдад вошли иракские войска, чиновники покинули страну

В Багдад вошли иракские войска, чиновники покинули страну

Ранее сообщалось, что шиитские демонстранты разбили палаточный лагерь в центре столицыОчевидцы опубликовали кадры, на которых видно, как колонны техники Вооруженных сил Ирака вошли в Багдад.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх