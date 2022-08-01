В Багдад вошли иракские войска, чиновники покинули страну

Ранее сообщалось, что шиитские демонстранты разбили палаточный лагерь в центре столицыОчевидцы опубликовали кадры, на которых видно, как колонны техники Вооруженных сил Ирака вошли в Багдад.
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