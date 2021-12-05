Позитив из дикой природы

Счастливая лиса Летние Чувства Европейский хомяк — любитель красоты А ты кто такой? Жажда Нестись во весь опор Прикоснуться к прекрасному Волшебная погода Удивление Собрался на свиданку Акробат Белка и тюльпан Суслик и радость лета Счастливая лиса Ромашки Первый! За обе щеки Белка и снеговик Осень Хомяк и мак Еще чуть-чуть Смотрите также:Почему фотограф дикой природы — лучшая работа на свете,Милая фотосессия играющих белок от фотографа Вадима Трунова,45 эмоциональных фотографий с премии «Лучшие европейские фотографии дикой природы-2020» .