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Проект "Неновости" расскажет о людях из России, чьи открытия перевернули мир

Проект "Неновости" расскажет о людях из России, чьи открытия перевернули мир

vkvideo.ru/Мы и они | Мария Шахова Второй сезон проекта Марии Шаховой "Неновости" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") покажет серию выпусков о выдающихся людях из России, открытия которых перевернули мир.

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