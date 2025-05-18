Топливный бак оторвался от самолета над Челябинском

Бак был запасной и пустой. Никто не пострадал.фото: pixabay.com/blende12Запасной пустой топливный бак отсоединился у самолета в небе над Челябинском, сообщает 18 мая пресс-служба регионального управления МЧС России.
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