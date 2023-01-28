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У Джана был рак щитовидной железы: «Это многое изменило в моей жизни. У тебя может быть много денег, у тебя может быть все, но здоровье – это самое главное»

Эмре Джан рассказал, что боролся с раком.  «У меня был рак щитовидной железы, и мне нужно было срочно сделать операцию.

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