Западная демократия и свобода слова

Мендель заявила, что её не пустили в Европарламент на запланированное выступление по Украине. Она полагает, что причина — в санкциях, которые недавно ввёл против неё Зеленский.
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