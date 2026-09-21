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Регион 29

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Госжилинспекция: крыша пристроенного нежилого здания не входит в общее имущество дома

Госжилинспекция: крыша пристроенного нежилого здания не входит в общее имущество дома

Определяющим фактором служит проектная документация — если пристроенное здание имеет отдельный адрес и собственные инженерные системы, его крыша принадлежит владельцу здания, а не жильцам дома.

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