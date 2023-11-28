4 гола россиян помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон»

Голы Воронкова, Проворова, Чинахова и Марченко помогли «Коламбус» уверенно обыграть «Бостон» . В ночь на 28 ноября в Коламбусе (штат Огайо, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимали «Бостон Брюинз».
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