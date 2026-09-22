«Яндекс» готовит к выводу на рынок систему для управления безопасностью ИИ

Бизнес-группа Yandex B2B Tech (дочка созданная «Яндексом» для объединения сервисов, предоставляемых корпоративным клиентам) выводит на рынок решение AI-SPM для комплексной защиты систем с использованием искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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