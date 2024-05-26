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В Прикамье за три года снизилось число детей с аутизмом

В Прикамье за три года снизилось число детей с аутизмом

За последние 14 лет в России наблюдается рост числа детей с расстройством аутистического спектра.Согласно данным Росстата, за последние 14 лет в России наблюдается рост числа детей с расстройством аутистического спектра (РАС).

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