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Газета.ру

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Глава дисциплинарного комитета ФИФА единолично отсрочил дисквалификацию Балогуна

Глава дисциплинарного комитета ФИФА единолично отсрочил дисквалификацию Балогуна

Глава дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мохаммад Аль-Камали из ОАЭ единолично вынес вердикт о приостановке автоматической дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира - 2026.

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