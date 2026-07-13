Глава дисциплинарного комитета ФИФА единолично отсрочил дисквалификацию Балогуна

Глава дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мохаммад Аль-Камали из ОАЭ единолично вынес вердикт о приостановке автоматической дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира - 2026.
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