В ближайшие выходные екатеринбуржцев пригласят на барбекю

В ближайшие выходные,1 и 2 июня, в Историческом сквере пройдет фестиваль барбекю. В связи с этим 1 и 2 июня с 8:00 до 20:00 будет ограничено движение транспортных средств от дома № 4 по улице Воеводина до дома № 28 по проспекту Ленина.