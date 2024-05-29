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В ближайшие выходные екатеринбуржцев пригласят на барбекю

В ближайшие выходные екатеринбуржцев пригласят на барбекю

В ближайшие выходные,1 и 2 июня, в Историческом сквере пройдет фестиваль барбекю. В связи с этим 1 и 2 июня с 8:00 до 20:00 будет ограничено движение транспортных средств от дома № 4 по улице Воеводина до дома № 28 по проспекту Ленина.

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