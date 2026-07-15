Госинспекция по недвижимости помогла жителям Пресненского района обеспечить свободный доступ к парковке во дворе

Специалисты Госинспекции по недвижимости устранили проблему ограничения доступа к парковочным местам во дворе жилых домов на улице Литвина-Седого, владение 4, восстановив права жителей на свободную парковку рядом с домом.
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