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Госинспекция по недвижимости помогла жителям Пресненского района обеспечить свободный доступ к парковке во дворе

Госинспекция по недвижимости помогла жителям Пресненского района обеспечить свободный доступ к парковке во дворе

Специалисты Госинспекции по недвижимости устранили проблему ограничения доступа к парковочным местам во дворе жилых домов на улице Литвина-Седого, владение 4, восстановив права жителей на свободную парковку рядом с домом.

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