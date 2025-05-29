Многодетный отец из Мелитополя рассказал Путину об изменениях в жизни семьи с 2022 года

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Глава многодетной семьи из Мелитополя Руслан Елин во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным рассказал о том, какие изменения произошли в жизни многодетных семей Запорожской области с 2022 года.