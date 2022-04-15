В Краснодаре полицейские задержали автоворов, похищавших иномарки

В Краснодаре полицейские задержали автоворов, похищавших иномарки

Сотрудники уголовного розыска краевого главка совместно с коллегами из Управления МВД России по городу Краснодару пресекли деятельность двоих жителей Кубани в возрасте 24 и 48 лет, подозреваемых в кражах четырех иномарок.

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