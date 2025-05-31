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Дефолт Шредингера: «по чесноку», на Украине он уже наступил, но политика не дает это признать

Дефолт Шредингера: «по чесноку», на Украине он уже наступил, но политика не дает это признать

Агентство Bloomberg сообщает: Украина заявила, что пропускает платеж в размере 665 миллионов долларов по госдолгу, привязанному к экономическому росту (ВВП-варранты) после того, как не смогла договориться о его  реструктуризации с группой кредиторов во главе с хедж-фондами.

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