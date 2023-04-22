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Конгрессмен Оглс: Байден втянул Вашингтон в конфликт на Украине, в то время как США приходится урезать собственный бюджет

Конгрессмен Оглс: Байден втянул Вашингтон в конфликт на Украине, в то время как США приходится урезать собственный бюджет

Глава Белого дома Джо Байден втянул Вашингтон в конфликт на Украине, в то время как Соединенным Штатам приходится урезать собственный бюджет.

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