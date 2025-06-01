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Mash: в Курске два жилых дома загорелись после прилетов беспилотников

Mash: в Курске два жилых дома загорелись после прилетов беспилотников

В результате атаки ВСУ в частном секторе Курска загорелись два жилых дома. Об этом сообщает Mash. По данным Telegram-канала, поврежденные дома расположены на улицах Светлая и Коммунальная в Центральном административном округе.

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