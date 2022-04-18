В Военной академии им. маршала Советского Союза Г.К. Жукова стартовала VII Международная олимпиада по математике

В Военной академии им. маршала Советского Союза Г.К. Жукова стартовала VII Международная олимпиада по математике

Уже сегодня участники Олимпиады начнут выполнять задания повышенного уровня сложности по основным разделам Высшей математики.

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