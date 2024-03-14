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RMF: ЕК планирует ограничить импорт зерна из России и Белоруссии

RMF: ЕК планирует ограничить импорт зерна из России и Белоруссии

Польская радиостанция RMF FM информировало о планах Еврокомиссии (ЕК) на следующей неделе представить предложение об ограничении импорта российского и белорусского зерна.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Мудрое решение, я вообще бы запретил вывоз из Белоруссии и России любой сельхозпродукции и продовольствия в ЕС, недружественные государства... Накормим свой народ и сделаем доступным, качественным, натуральным продовольствием, а потом уж работать на экспорт, а при экспорте на продовольствие и сельхозпродукцию не распространяются, льготы, преференции и т.д. Не надо финансировать экспорт за счет народных бюджетных денег. Только то что поставляется и потребляется на внутреннем рынке подлежит поддержки от государства... Вот как то так для начала.
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