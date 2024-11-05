Пожарный из Курска прошел 39 этажей в экипировке за 5 минут 40 секунд

Спасателя из Курской области Алексея Зиновьева называют теперь «железный человек». В соревнованиях «Вертикальный вызов» за 5 минут 40 секунд спасатель преодолел 39 этажей, 936 ступеней, 145 метров в полной боевой экипировке и со средствами индивидуальной защиты органов дыхания.