Пожарный из Курска прошел 39 этажей в экипировке за 5 минут 40 секунд

Спасателя из Курской области Алексея Зиновьева называют теперь «железный человек». В соревнованиях «Вертикальный вызов» за 5 минут 40 секунд спасатель преодолел 39 этажей, 936 ступеней, 145 метров в полной боевой экипировке и со средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
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