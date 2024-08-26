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Замгубернатора ХМАО Ислаев называл арестованного чиновника Середнева «профессионалом своего дела»

Замгубернатора ХМАО Ислаев называл арестованного чиновника Середнева «профессионалом своего дела»

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев, курирующий строительный и дорожный блок в правительстве региона, высоко отзывался об арестованном первом заместителе Андрее Середневе, называя его «настоящим профессионалом своего дела».

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